“Volti e colori della tradizione”: mostra fotografica a Lodè

“Volti e colori della tradizione” è il titolo della mostra fotografica di Angelo Lauria, allestita a Sant’Anna presso il CEAS Montalbo di Lodè, che sarà visitabile dal 29 giugno ogni mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e ogni sabato dalle ore 08,00 alle ore 11,00.

La mostra comprende circa cinquanta fotografie di abiti tradizionali di altrettanti paesi della Sardegna, rappresentative di tutte le province, con quelle della provincia di Nuoro che occupano la parte più rilevante. Le foto in esposizione sono solo una parte dell’immenso archivio prodotto da Lauria in tanti anni di assidua frequentazione delle più importanti manifestazioni religiose e folkloriche della Sardegna, come quelle di Sant’Efisio, il Redentore, la Cavalcata Sarda e San Simplicio.

Angelo Lauria, originario di Como, ma residente in Sardegna ormai da sette anni, pur non essendo un fotografo professionista, riserva buona parte del suo tempo libero all’arte fotografica, sia essa naturalistica o come in questo caso ritrattistica-documentaristica: “Da qualche anno dedico una buona parte del mio impegno fotografico a questa mia personale raccolta sull’abito tradizionale sardo. Sono colpito in prevalenza, come recita il titolo della mostra, dai volti di queste bellissime ragazze e dagli splendidi colori degli abiti che indossano”.

La mostra è parte integrante de S’Intesa, il progetto del Comune di Lodè – CEAS Montalbo nato dal bando sui progetti di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità per i CEAS non accreditati, dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

L’obiettivo dichiarato di questo complesso progetto è quello di mettere in vetrina una serie di valori territoriali da potenziare e valorizzare, legati non solo al comparto artistico ma anche a quello agroalimentare, archeologico, storico-culturale, naturalistico-paesaggistico, culinario-gastronomico. Da questo obiettivo nascono a catena ulteriori finalità come quello di proporre la conoscenza del tessuto storico-culturale delle comunità anche in ottica di opportunità economica, di sostenere la visione dell’uomo nel territorio in cui abita in ottica di sviluppo sostenibile, evidenziandone tutte le potenzialità per futuri risvolti occupazionali, nonché di promuovere la consapevolezza del proprio territorio mediante la cognizione dei rapporti tangibili tra il passato, il presente e il possibile futuro, tra i sistemi produttivi e la sostenibilità ambientale.