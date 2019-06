Sant’Antioco, fine settimana all’insegna dei festeggiamenti religiosi e del Sulky Jazz Festival

Prende il via oggi, venerdì 28 giugno, il fine settimana antiochense all’insegna dei festeggiamenti religiosi e dell’intrattenimento musicale. Questa sera, in Piazza Ferralasco, si parte con la Festa di San Pietro, con degustazione di pesce fritto e momenti danzanti.

Domani, sabato 29, si procede con i festeggiamenti in onore di San Pietro: ancora l’ottimo pesce fritto preparato dai volontari accompagnato dalle note dei “Rock Tales”. E sempre domani, alle 21.30, ritorna l’appuntamento con il Sulky Jazz Festival: nelle scalette di via Solferino si esibiranno i “Black Lands – A tribute to Africa”.

Infine, domenica 30, serata interamente dedicata alla Festa di San Pietro: si parte alle 17 con la processione a mare e a terra e si proseguirà con la classica degustazione di pesce fritto. Per finire, alle 22, la musica degli “Iskidos” e i consueti fuochi d’artificio in Laguna.

