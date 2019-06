Sanluri , tutto pronto per “Sa Battalla 2019”

Camaglio in ferro, gorgiera, gambiere e spade sono ormai pronti per essere indossati a Sa Battalla 2019 di Sanluri. Entra infatti oggi nel vivo la rappresentazione storica che rievoca lo scontro deI 30 giugno 1409, presso il villaggio di Sanluri, tra l’esercito siculo-catalano-aragonese, guidato da Martino il giovane, Re di Sicilia e Infante di Aragona, contro l’esercito sardo giudicale, al comando del francese Guglielmo III visconte di Narbona ultimo giudice del Giudicato d’Arborea. Un evento che richiama centinaia di visitatori provenienti da tutta la Sardegna e che riporta indietro nel tempo con usi e costumi di allora. Deliziosi menù a tema, convegni e dibattiti faranno da cornice alla spettacolare rievocazione storica che avrà il suo culmine domenica 30 a partire dalle 18 presso Su Bruncu de sa Battalla e alle 19,30 con l’assalto al castello. “Questo è uno degli eventi più importanti a livello regionale – spiega Alberto Urpi sindaco di Sanluri – perché rappresenta una importante identità. Fu l’ultima battaglia storica a livello internazionale per la nostra indipendenza. Un esercito importante come quello della Corona di Aragona sbarcò a Sanluri per combattere contro quello sardo, a dimostrazione della centralità che avevamo nel medioevo. Noi rievochiamo questo fatto storico che continua a raccontare a distanza di 610 anni la volontà di libertà del popolo sardo. Tutta la Sardegna dovrebbe venire a Sanluri e sentirsi sanlurese perché il nostro popolo venne trucidato qui per la nostra indipendenza “.

In occasione dell’evento, la viabilità subirà delle modifiche. Oltre alla chiusura al traffico della zona castello è prevista anche la chiusura della zona Informagiovani dove saranno allestite le Locande Medievali e la zona di rio Piras tra la via Logudoro e la Via Campidano. Pertanto anche le vie Lepanto e A.R.Villasanta subiranno delle limitazioni; così come la via Logudoro e Campidano.

