Giunta Truzzu quasi pronta a Cagliari: spunta Antonello Floris, tre assessorati per Fdi

Tre assessorati a Fratelli d’Italia. Ed è braccio di ferro dentro Forza Italia per la presidenza a Edoardo Tocco. È quasi pronta la giunta di Paolo Truzzu, tutti o quasi consiglieri comunali eletti. Fdi fa la parte del leone e avrà tre assessorati: Antonello Floris, verso l’Igiene del suolo, Alessio Mereu Lavori pubblici (o Urbanistica) e Enrica Anedda la Cultura.

Il Psd’Az nominerà Alessandro Sorgia (Sport e Pubblica Istruzione) e Gabriella Deidda (Turismo e Attività produttive), mentre i Riformatori puntano su Giorgio Angius (Urbanistica o Mobilità) e Rita Dedola (Politiche sociali).

Dentro Forza Italia ci sono alcune tensioni per Edoardo Tocco, il partito preferirebbe un incarico in giunta, ma lui punta alla presidenza dell’aula (e avrebbe già l’ok di tanti consiglieri comunali, anche dell’opposizione), dalla quale è inamovibile (al contrario del seggio in giunta che invece è soggetto alla volontà del sindaco).

La Lega potrebbe scegliere il consigliere Paolo Spano e puntare su un assessorato che avrà la delega alla sicurezza e alla polizia municipale. Un assessorato spetta ai tre partiti minori (Udc, Sardegna 2020 e Sardegna Forte), dovrebbe andare ad una donna, tra i nomi anche quello di Daniela Noli, Udc.

Il sindaco Truzzu terrà la delega della Programmazione e del Bilancio.

Fonte: Casteddu On Line