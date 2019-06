Orrore alle Bahamas, studentessa sbranata da tre squali tigre mentre fa snorkeling

Mangiata da tre squali tigre, i genitori in stato di shock. È morta così Jordan Lidsey, una turista americana 21enne dopo essere stata ferita da tre squali mentre si tuffava alle Bahamas. La giovane che si trovata in vacanza con i genitori, stava facendo snorkeling con i suoi cinghialini vicino a Rose Island quando è stata raggiunta da un gruppo di tre squali. Quando i genitori, che erano a terra, hanno visto gli animali avvicinarsi alla loro figlia hanno cominciato a urlare cercando di avvertirla, ma i loro sforzi non sono serviti ad evitare a Jordan la sua tragica fine. I medici che hanno visitato il corpo della giovane californiana, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno constatato tracce di morsi alle gambe e ai glutei, mentre il braccio destro era stato strappato e quello sinistro morso violentemente. “Possiamo confermare che una cittadina degli Stati Uniti alle Bahamas è stata attaccata da almeno uno squalo il 26 giugno”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato alla ABC. E’ il primo incidente mortale legato ad un attacco di squalo nell’area delle Bahamas negli ultimi dieci anni.

