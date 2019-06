Ha perso il controllo dell’auto dopo un sorpasso ed è andato a sbattere contro il guard rail. Ferito in modo grave, ma non in pericolo di vita, il conducente del mezzo che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu. L’incidente sulla 554 al km 23 in direzione Cagliari, nel comune di Quartucciu.

L'articolo Quartucciu, sorpassa un’auto e va a sbattere sul guard rail: un ferito grave sulla 554 bis proviene da Casteddu On line.