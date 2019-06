“Oristano Città Europea dello Sport” ha anche la canoa nel suo calendario. Il Circolo Nautico Oristano ha organizzato, infatti, i campionati Sardi sui 1000 metri, il campionato Sardo sui 500 metri, le due prove del campionato under 14, e la gara internazionale di velocità ad ottobre, che si terranno nelle acque dell’oristanese.

Domenica si è tenuta la gara di campionato Sardo per i 1000 metri, mentre nel pomeriggio la prova di campionato under 14; una manifestazione che ha visto in acqua 110 atleti, vincendo quasi la totalità dei titoli regionali.

Circa 200 persone hanno tifato per i giovani pagatori provenienti da tutta la Sardegna.

Grande soddisfazione del presidente del Circolo Nautico Oristano, Gian Marco Patta: “Una bellissima domenica di sport che, nonostante il caldo, ha coinvolto atleti e famiglie. Oristano si conferma terra di canoa, capace di ospitare eventi di importanza, regionale, nazionale e internazionale. Anche attraverso un evento sportivo si può fare promozione del territorio”.

Giovedì, 27 giugno 2019

L'articolo Canoa: oltre cento giovani atleti sardi si sono sfidati nell’oristanese sembra essere il primo su LinkOristano.it.