Cagliari, il sindaco Truzzu si crea lo staff: ecco la prima assunzione al Comune

Prende forma il nuovo staff del primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu. Corrado Meloni, portavoce della provincia di Cagliari di Fdi, nominato il 4 giorni fa, è stato inserito nella squadra che dovrà collaborare col primo cittadino nel governo del capoluogo.

Il contratto è a tempo determinato: dal 1° luglio al 31 dicembre 2019. La spesa complessiva dell’amministrazione è di 17 mila 143 euro (circa 2 mila e 800 euro mensili).

In stand by intanto la formazione della nuova giunta. Truzzu attenderà la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali. Solo allora, quando il quadro sui voti conquistati dai consiglieri e sui seggi, sarà più chiaro, si potrà formalizzare il nuovo esecutivo. Anche se più di qualcuno sembra già sicuro di diventare assessore. In pole Alessandro Sorgia e Gabriella Deidda, Psd’Az, Giorgio Angius, Riformatori e Edoardo Tocco, Fi. Quest’ultimo, il più votato in città, è in corsa anche per la presidenza del consiglio comunale.

