Costa Rei, ragazzo di 28 anni arrestato dai Baschi Verdi con la droga nello zainetto. A seguito di attività info-investigativa sul litorale di Costa Rei, eseguita a mezzo di pattugliamenti ed appostamenti, i Finanzieri hanno individuato e sottoposto a controllo un ragazzo, classe 1991, che si aggirava, zainetto in spalla, con fare guardingo, lungo la spiaggia di Castiadas.

L’esito del controllo ha condotto al rinvenimento di 95 grammi di hashish, 44 grammi di marijuana, 1 coltellino e 1 bilancino di precisione.

Il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di spaccio e nei suo confronti è stata disposta nell’immediatezza la detenzione domiciliare: processato per direttissima nella mattinata di ieri presso il Tribunale di Cagliari, nei suoi confronti è stata disposta la messa alla prova con l’affidamento ai servizi sociali.

L'articolo Costa Rei, ragazzo di 28 anni arrestato dai Baschi Verdi con la droga nello zainetto proviene da Casteddu On line.