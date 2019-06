Fondazione Oristano: oggi la firma col notaio e subito sarà operativa

Nasce la Fondazione Unica: oggi la firma del nuovo statuto

Gestirà i beni culturali, promuoverà il turismo e organizzerà la Sartiglia. Soddisfazione di sindaco e assessore. Museo chiuso per alcuni giorni nella fase di passaggio

Oggi la firma col notaio sul nuovo statuto della vecchia Fondazione Sartiglia e subito la Fondazione Oristano, che nasce grazie a questa modifica, diventerà operativa. Ieri sera il via libera del consiglio comunale, al termine di un dibattito piuttosto teso che ha messo alle corde la maggioranza di centrodestra, e stamane la soddisfazione del sindaco Andrea Lutzu e del suo vice Massimiliano Sanna, che subito si sono messi all’opera per far muovere i primi passi al neonato organismo, col quale cambia radicalmente la gestione dei beni culturali in città: la Fondazione Oristano li dovrà gestire, curare la promozione turistica e organizzare la Sartiglia.

Si comincia proprio dai beni culturali. Il Comune nei prossimi giorni ne assegnerà la gestione per un anno alla Fondazione Oristano. Nella Fondazione transiteranno i 16 dipendenti della cooperativa La memoria storica impegnati all’Antiquarium arborense, alla Pinacoteca e nell’Archivio storico comunale. L’assessore Sanna ha detto che verranno utilizzati da subito anche negli altri spazi dedicati come il nucleo del Museo della ceramica e al Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia.

Piuttosto, il passaggio comporterà la chiusura del Museo, della Pinacoteca (dove peraltro la mostra temporanea sta terminando) e dell’Archivio storico, “per alcuni giorni”, necessari alle vari incombenze burocratiche.

Il servizio di gestione del museo e degli altri spazi sarà affidato alla Fondazione Oristano dal Comune per un periodo di un anno, allo stesso costo oggi riconosciuto alla cooperativa La Memoria storica, oltre 400 mila euro.

Superata questa prima fase si affronterà quella legata agli assetti della Fondazione Oristano, che sarà dotata di un nuovo consiglio di amministrazione e di nuovi organismi. In proposito il sindaco Andrea Lutzu ha auspicato che questi passaggi possano completarsi già entro il mese di settembre.

Per quanto attiene la direzione della Fondazione lo stesso sindaco ha annunciato un bando pubblico e una selezione per titoli e colloquio, anche se va ricordato che già la Fondazione Sartiglia abbia un proprio direttore, Francesco Obinu.

Sul lato politico sindaco e assessore hanno plauso al successo della maggioranza evidenziando che non c’è stato in aula un solo voto contrario.

“È la prima volta che la Giunta si è trovata in difficoltà in consiglio”, ha ammesso il sindaco Lutzu, “ma credo ne sia uscita bene. Ci sono state molte critiche”, ha aggiunto, “ma nessuno ha votato contro”.

All’accusa di un mancato maggiore coinvolgimento dei consiglieri, sindaco e assessore hanno replicato dicendo di aver avviato una discussione già da tempo e ricordando come una prima delibera fosse stata proposta a dicembre scorso.

Giovedì, 27 giugno 2019

