La regata de “Is fassois” nel segno del rinnovamento: largo ai giovani

Sarà nel segno del cambio generazionale la prossima edizione della regata de Is Fassois di Santa Giusta. La quarantesima edizione dell’iniziativa sarà, infatti, la prima senza l’ideatore Ireneo Ledda, che la propose negli anni settanta per mantenere in vita la piccola imbarcazione tipica del paese lagunare , ma vedrà sfidarsi in acqua ben 7 giovani ragazzi – su 13 partecipanti – che negli ultimi anni hanno preso parte ai laboratori di conduzione e creazione.

La manifestazione, tra le più attese, in provincia, è stata presentata questa mattina in Comune a Santa Giusta dal sindaco Antonello Figus, dall’assessore alla Cultura Gabriella Caria, dal consigliere comunale e responsabile della regata Raimondo Caria e dai referenti di tutte le associazioni che, a vario titolo, hanno contribuito a organizzare il ricco calendario di manifestazioni.

Tante le novità in questa 40° edizione della manifestazione, dove i giovani saranno protagonisti sia in acqua, nella gare della regata, sia fuori con le esibizioni di quanti hanno preso parte ai laboratori di conduzione dei fassois, ma anche nel palco, grazie all’esibizione del gruppo folk dei bambini del paese, alla loro seconda esibizione in assoluto.



Il calendario. La manifestazione, anticipata dalle escursioni guidati nella laguna, a cura di Alea Ricerca & Ambiente e di Medsea, comincia a entrare nel vivo domani. Il pomeriggio, dalle 17:30 “Le lagune costiere e la sostenibilità” saranno al centro di un convegno nel Centro Open Space in via Giovanni XXIII, che darà anche ospitalità alla mostra fotografica “Lo sguardo dei ragazzi sulle zone umide” – contest #SardinaWetlands – Progetto Maristanis.

Alle 20.30 l’esordio della rassegna gastronomica “Laguna in festa”, che propone piatti tipici locali a cura delle Associazioni di Santa Giusta e la festa della birra a cura della Pro Loco del paese. La musica accompagna la serata, con esibizione dei piccoli ballerini del gruppo folk “Mindizzu” accompagnati dall’organetto di Filippo Cominu e lo spettacolo etnico “A passu e ballu”

La giornata di sabato 29 giugno comincia dalla mattina, alle 9.30, con il percorso ecologico guidato “Bioblitz in laguna – Strumenti informatici per la scoperta della natura”. La partenza è fissata dal Centro Open Space in via Giovanni XXIII.

Nel pomeriggio, dalle 17 è possibile visitare la mostra fotografica “Lo sguardo dei ragazzi sulle zone umide” – contest #SardinaWetlands – Progetto Maristanis e in serata, dalle 20.30 i prodotti della laguna tornano protagonisti con la rassegna “Pasta e profumi di laguna”, curata dalla Pro Loco del paese. Dalle 22 lo spettacolo etnico musicale “Brinca”.

La domenica, il grande giorno della regata, si comincia dalle 9, con l’esposizione e la promozione dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. Alle 10 segue l’esibizione dei piccoli Fassoneris.

Tutti davanti allo stagno alle 11 per assistere alle 1° Regata dei SUP in laguna “Othoca SUP CUP” a cura di A.S.D. Eolo beach sport.

I prodotti locali accompagnano la pausa pranzo a partire dalle 13 e alle 15 spazio alla scoperta del territorio, con la visita guidata gratuita di Santa Giusta “I tesori della laguna”. Partenza nell’area del boschetto di fronte all’ittiturismo “Su Fassoi”.

Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare dalle 9:30 alle 12:30, al numero 347 198 7283.

Comincia a salire l’emozione per la gara dalle 17, con la sfilata dei regatanti accompagnati dai gruppi Folk “Mindizzu” di Santa Giusta, i gruppi di San Vero Milis e di Simaxis e da organetto e fisarmonica.

Alle 18 il via alle regate.

In serata, alle 20 la rievocazione storica con l’arrivo degli abitanti di Tzur. Alle 20.30 la sagra del pesce arrosto, curata dalla Pro loco e in chiusura della manifestazione i Bertas in concerto.