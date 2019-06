Partono i lavori della circonvallazione, arriverà sino alla via Cagliari

Partono i lavori della nuova circonvallazione, arriverà sino alla via Cagliari

Stanziamento della Regione per completare l’opera che a Oristano era stata al centro di un braccio di ferro

Lavori in appalto e nuovi fondi per la strada di circonvallazione di Sa Rodia che a Oristano negli anni scorsi era stata al centro di un durissimo braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e un comitato civico promosso da un gruppo di residenti e da alcune associazioni.

L’opera godeva già di un vecchio finanziamento di 3 milioni di euro provenienti dal Ministero, a cui si aggiunge ora un milione e 300 mila euro della Regione Sardegna.

A darne notizia è stato il sindaco Andrea Lutzu, spiegando che il progetto verrà adeguato perché adesso si potrà realizzare anche il tratto che dalla via Campanelli, nei pressi del complesso dei carabinieri, proseguirà per la via Mele, in direzione del ponte del Rimedio, passando dietro gli edifici che occupano diversi grandi spazi di vendita tra i quali Piazza Italia e Unieuro.

Nell’ufficio tecnico comunale sono già al lavoro.

“Lavoreremo subito alla progettazione esecutiva del nuovo tratto”, conferma l’ingegnere Giuseppe Pinna, dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Oristano. “Mentre inizieranno i lavori nel primo tratto, procederemo a delineare il progetto esecutivo del secondo, così da completare la circonvallazione nel minor tempo possibile. Sarà necessario confrontarsi con la Provincia per capire come ci si potrà raccordare alla loro circonvallazione in fase di realizzazione, nel tratto finale che dobbiamo progettare ora”.

La nuova circonvallazione partendo dalla via Cagliari e dall’area di fronte al centro commerciale Porta Nuova, passerà nella zona di Sa Rodia, raggiungerà la zona del palazzo della Provincia e proseguirà dietro l’ospedale.

Giovedì, 27 giugno 2019

