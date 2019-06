Cagliari, 80enne al volante non rallenta e tampona un’auto ferma al semaforo: incidente con feriti in viale Ferrara

Tamponamento con tre veicoli coinvolti questa mattina in viale Ferrara. Un cagliaritano di 80 anni alla guida di una Renault Clio non riusciva a fermare il proprio veicolo tamponando violentemente una vw polo ferma ed incolonnata al semaforo di viale Ferrara in prossimità via Caboto. A seguito dell’urto la Polo veniva spinta in avanti andando a tamponare una vw golf in fase di arresto. Il conducente della Polo, un uomo 56enne di Quartu e la conducente della golf, una donna 39enne di Capoterra, venivano soccorsi dal 118 e trasportati al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

