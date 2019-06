Rogo devasta ovile, animali salvati

Un ovile distrutto dalle fiamme, gli animali salvati dai vigili del fuoco. È pesante il bilancio del rogo scoppiato durante la notte a Dolianova in località "Nanni Axiu". Non si sa, al momento, se le fiamme siano partite dall'ovile o se si siano propagate dai terreni. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco di Cagliari e i carabinieri della Compagnia di Dolianova. I pompieri hanno messo in salvo gli animali e portato via dall'ovile alcune bombole di Gpl, poi hanno lavorato alcune ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. L'incendio ha devastato l'ovile, distruggendo due container, carcasse d'auto, vegetazione e legna. Ancora in fase d'accertamento le cause del rogo.