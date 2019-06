Sinnai, agguato a suon di calci e pugni fuori dalla sua pizzeria: “Non ho mai fatto male a nessuno”

L’hanno attirato fuori e, poi, l’hanno preso a calci e pugni prima di scappare nella notte. Massimiliano Rubiu, 46 anni, titolare della pizzeria “Da Birillo”, è ancora sotto choc: “Erano entrambi incappucciati, sono sbucati da dietro un muretto e mi hanno riempito di colpi. Ho una vita tranquilla e regolare, chi può volermi così male?”

“Sono uscito dalla pizzeria e, all’improvviso, sono stato pestato”. Massimiliano Rubiu, quarantasei anni e titolare del locale “Da Birillo” in via Giardini a Sinnai, conosciutissimo in tutta la città, è ancora scosso. Era circa l’una di notte quando, mentre stava consultando il pc portatile all’interno del suo locale, ha sentito dei rumori: “Ho sentito la porta aprirsi e qualcuno che ha urlato ‘hey’. Io ho risposto ‘prego, entrate’, ma non è arrivato nessuno. La porta poi si è richiusa e mi sono avvicinato per controllare. Proprio davanti c’è un piccolo muretto, dopo pochi istanti mi hanno sferrato un pugno in faccia, sotto l’occhio destro”, racconta Rubiu. Il pizzaiolo ha visto bene i due aggressori: “Entrambi avevano il volto coperto con dei cappucci e cappellini e uno indossava anche una bandana con disegnato un teschio. Subito dopo uno di loro mi ha colpito alla pancia e alla schiena con dei calci, ho perso un po’ l’equilibrio e loro sono fuggiti, urlando ‘andiamo, andiamo’”.

A quel punto, Rubiu, ha preso in mano il suo cellulare e ha chiamato il 112: “I carabinieri sono stati rapidissimi, ho raccontato loro quanto era accaduto. Non hanno rubato nulla, mi hanno solo picchiato, è stranissimo perchè lavoro qui dal 2009 e non ho mai avuto problemi con nessuno”, afferma il 46enne, sposato e papà di un bambino. “Ogni mattina esco di casa per fare la spesa, poi lavoro in pizzeria e la sera, spesso anche sul tardi, rientro a casa. Non ho mai avuto nessun problema non nessuno. Non ho telecamere nella mia pizzeria, nel pomeriggio andrò a fare una seconda denuncia contro ignoti ai carabinieri di Sinnai, dopo quella fatta ai carabinieri di Quartu Sant’Elena”.