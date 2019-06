Stava per chiudere la pizzeria quando è stato aggredito da due malviventi col volto travisato. E’ accaduto questa notte, attorno all’una, al gestore della pizzeria Da Birillo in via Giardini, a Sinnai, colpito con diversi pugni al volto. Si ipotizza avessero intenzione di derubarlo ma poi per timore di essere riconosciuti si sono dileguati.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della norm di Quartu. Indagini in corso.

L'articolo Pizzaiolo aggredito nella notte da due malviventi a Sinnai: è caccia ai banditi proviene da Casteddu On line.