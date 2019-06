Titolare pizzeria aggredito da 2 banditi

Aggressione ieri notte a Sinnai. Nel mirino è finito il titolare della pizzeria "Da Birillo", in via Giardini. Poco dopo l'una due individui con i volti coperti hanno sorpreso il proprietario mentre usciva dal locale. Uno dei malviventi lo ha colpito con un pugno, ma il commerciante ha reagito e i due sono fuggiti. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Stazione di Selargius e della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini. Non si può escludere che i due malviventi volessero mettere a segno una rapina, poi mandata in fumo dalla reazione del titolare della pizzeria.