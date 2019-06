Un’auto con una coppia di giovani è finita contro un’abitazione ieri in tarda serata a Oristano. Una giovane donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza del servizio 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino. L’incidente è avvenuto all’altezza del parcheggio Eurospin in via Cagliari, alle 23 circa.

Per causa ancora da accertare il guidatore ha perso il controllo dell’auto che viaggiava in direzione del Rimedio e che sbandando è finita sulla facciata di un’abitazione di via Cagliari.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del servizio 118.

L'articolo L’auto sbanda e finisce contro una casa: ferita una giovane sembra essere il primo su LinkOristano.it.