Cagliari, giornata di preparazione al test di medicina e odontoiatria alla Mem

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Si consiglia la partecipazione dal 5° anno delle superiori in poi.

Temi trattati e opportunità: Introduzione al test di medicina: date, modalità, breve storia del test di medicina negli ultimi anni, iter di iscrizione al test. Scelta della sede universitaria e confronto tra le varie facoltà di Medicina italiane.

Possibilità di interagire con studenti universitari e conoscere la loro esperienza di studi.

Come organizzare lo studio: cosa fare nei prossimi mesi, quale materiale utilizzare per studiare al meglio nel minor tempo possibile.

Trucchi e consigli derivati dall’esperienza di chi ce l’ha fatta, di chi ha provato l’ansia di quel momento e ha imparato ad affrontarla.

Simulazione del Test, ridotta (30 domande), per tutti gli aspiranti medici della provincia, con domande inedite.

Correzione della simulazione con consigli strategici per il superamento del test.

Spazio per domande, dubbi, riflessioni.

L’iniziativa è interamente organizzata da studenti universitari della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Si consiglia la partecipazione a chi vede nel proprio futuro universitario un corso di Laurea di area sanitaria che prevede il test di ingresso: non solo Medicina, ma anche Odontoiatria, Veterinaria e le varie lauree triennali (fisioterapia, infermieristica, ostetricia ecc.).

Per iscriversi all’evento e per maggiori informazioni, visitare il sito www.testbusters.it/ evento/giornata-cittadina-cagliari-luglio-2019/

Fonte: Casteddu On Line