Ruba i portafogli di due medici dall’ospedale di San Gavino, i carabinieri lo trovano al bar: arrestato

Si è introdotto furtivamente nel reparto rianimazione dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria, a San Gavino Monreale. Approfittando di un momento in cui non c’era nessuno nelle vicinanze ha rubato due portafogli di due medici per poi dileguarsi. L’autore del furto, M.G. 48 anni, disoccupato, di Sanluri, è stato poi trovato dai carabinieri al bar della stazione ferroviaria. Dopo averlo perquisito hanno recuperato la refurtiva e restituita ai proprietari. L’uomo è stato arrestato in regime di domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista questa mattina.

