Cagliari, ritiro dell’umido ko in via Mattei: “Con 40 gradi all’ombra i nostri mastelli puzzano come i cadaveri”

Porta a porta a Cagliari, ancora disagi e, con l’arrivo dell’estate, c’è pure il “contorno” sgradevole della puzza. L’ultimissimo sos arriva dai condomini del palazzo al civico 16 di via Mattei a Cagliari. È una delle rappresentanti delle sei famiglie, Marcella Saba, a mandare alla redazione di Casteddu Online le fotografie dei mini mastelli dell’umido pieni di sacchetti: “Siamo gli unici, in tutta la strada, ai quali non hanno fornito i bidoni condominiali. Non ci ritirano l’umido da una settimana, ed è già la seconda vola che capita. Ci sono quaranta gradi all’ombra, ormai i sacchetti stanno trasformandosi in compost”, dice la Saba. “Abbiamo chiamato i vigili e ci hanno detto che bisogna fare una segnalazione all’Urp”. Segnalazione fatta? “Sì, abbiamo chiamato e richiamato, ci hanno promesso che avrebbero mandato qualcuno”. Quel “qualcuno”, però, non è ancora arrivato, e i bidoncini di color marrone sono ormai pieni quasi sino all’orlo. “Siamo stanchi e non sappiamo più a chi affidare le nostre richieste di aiuto, dietro casa nostra i bidoni condominiali in strada puzzano come se dentro ci fossero dei cadaveri”.

Fonte: Casteddu On Line