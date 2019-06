Birre artigianali, musica e street food

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Isolabirra ritorna a Cagliari per tre giornate dal 28 al 30 giugno. Palcoscenico del festival dedicato alle birre artigianali sarà l' Exma. Organizza l'Associazione Homebrewers Sardi.

Per l'ottava edizione sono 11 i birrifici presenti. Tra le novità: il Birrificio Vetra di Caronno Pertusella (VA), Altotevere di San Giustino (PG), Ca' Del Brado di Rastignano (BO) e Hilltop Brewery di Bassano Romano (VT). Confermanti i birrifici sardi Mezzavia di Selargius e Gattarancio di Cagliari, Freelions di Viterbo (VT) e il Birrificio Indipendente Elav di Comun Nuovo (BG). Graditi ritorni invece per Canediguerra di Alessandria (AL), Birrificio Lambrate di Milano (MI) e infine per i sassaresi P3 Brewing Company.

A completare l'offerta, un angolo interamente dedicato alle birre scandinave. Non mancheranno prelibatezze della gastronomia locale interpretate in chiave street food. Ospiti della manifestazione: I Cherchi, Grains, Sabores, La Mallica, Lucitta e Il Gelato Aresu. Spazio ai laboratori di abbinamento cibo/birra, musica e molto altro ancora.

Da anni, punto fermo della manifestazione, è la tappa del Campionato Nazionale Homebrewers, organizzato da Mobi - Movimento Birra Italiano. Il concorso è rivolto ai birrificatori casalinghi non professionali che potranno cimentarsi nella realizzazione di una birra in "stile libero" compreso Idromele, Sidri e Perry. Il panel di degustazione sarà composto da esperti del settore. (ANSA).