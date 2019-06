Vasto incendio nella notte in un ovile a Dolianova: i vigili salvano tutti gli animali

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando questa notte a Dolianova, in località Nanni Axiu, per un vasto incendio che si è sviluppato in un ovile. La Sala operativa del 115 che ha ricevuto le chiamate di soccorso, ha inviato sul posto le squadre di Pronto intervento della sede centrale. Gli operatori hanno subito provveduto a mettere in salvo gli animali: caprette, oche, galline, e a spegnere le fiamme che hanno coinvolto dei container, due carcasse di auto, legna e la vegetazione, masserizie e attrezzature.

Nel rogo sono state individuate alcune bombole di GPL, localizzate e messe in sicurezza e raffreddate. L’intervento si è protratto per alcune ore. Infine sì è provveduto alla messa in sicurezza dell’area con la bonifica di alcuni focolai residui. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con vari automezzi, “autopompe” “autobotti” e “fuoristrada” dotati di modulo antincendio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento

