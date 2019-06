Sinnai: aggressione nella notte ai danni del titolare della Pizzeria da Birillo

Il titolare della nota Pizzeria da Birillo in Via Giardini a Sinnai è stato aggredito nella notte da due uomini con volto coperto.

Secondo quanto testimoniato alla redazione di Sardanews.it, i due balordi sono entrati all'interno della Pizzeria attorno all'1 di notte, quando il titolare, Massimiliano Rubiu, si apprestava a chiudere l'attività.

I due aggressori, lo hanno colpito al volto, allo stomaco e ai reni, ma la pronta reazione dell'uomo ha messo in fuga i due.

Ancora non è chiaro se i due uomini mascherati siano entrati con lo scopo di rapinare la pizzeria, in quanto la colluttazione è avvenuta prima di arrivare alla cassa del locale. Secondo il racconto della vittima, i due parlavano con un accento non sardo e non erano armati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Quartu Sant'Elena che stanno investigando sull'accaduto.