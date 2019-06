Bruttissimo incidente sulla Ss 125 al chilometro diciotto. Un autocarro e un’automobile, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. L’impatto è stato molto violento, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, allertati da diverse telefonate di automobilisti che hanno assistito alla scena, e anche i soccorritori del 118. Pesante il bilancio dei feriti: sono tre, uno dei quali è stato trasportato a sirene spiegate all’ospedale in codice rosso.

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per effettuare i soccorsi e mettere in sicurezza la zona, anche grazie all’aiuto della polizia stradale, impegnata nei classici rilievi di legge.

L'articolo Gravissimo incidente a Quartucciu, scontro camion-auto: tre feriti, uno in codice rosso proviene da Casteddu On line.