Cagliari, la lettera di Silvia: “In vacanza coi cani? Commovente. La mia Milù è in paradiso”

La lettera di Silvia Marras: “Ciao, mi chiamo Silvia. Vi scrivo perché volevo fare i complimenti a quella coppia di stranieri, che è venuta in vacanza in Sardegna, portando il loro cane in sidecar. Troppo bella la foto, mi ha fatto commuovere, e riflettere quanto siano importanti gli amici a quattro zampe, soprattutto per chi, come me, da pochi giorni ha perso la sua “cagnona “, Milu’, un pastore corso di nove anni. Lei, compagna fedele ci ha sempre protetti, soprattutto i miei figli, che con lei hanno trascorso gli anni più belli della loro infanzia, e non solo.

Che dolore… perdere questa compagna di vita …abbiamo fatto di tutto, per strapparla a un destino crudele, ma un male incurabile ha prevalso, ma non ha vinto. Perché vivere nel cuore di chi resta, significa non morire!!Infatti ,la sua morte per me ,non è un addio, ma un arrivederci. La immagino correre libera senza più sofferenze ,in paradiso…perché lei ora è là. Vi seguo sempre, e volevo approfittarne per ringraziarvi della possibilità che date alle persone, e anche a me, di raccontare pezzi di vita, mai superficiali e inutili. Grazie”.

