Fiamme in viale Elmas. I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in viale Elmas per un incendio che ha coinvolto sterpaglie e vegetazione nei pressi della Statale 130.

La Sala operativa 115 del Comando ha inviato sul posto due squadre di Pronto intervento con il supporto di un autobotte e automezzi fuoristrada, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area con la bonifica di alcuni focolai residui nella vegetazione circostante.

L'articolo Incendio a Cagliari: sterpaglie e vegetazione in fiamme in viale Elmas proviene da Casteddu On line.