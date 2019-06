Entro l’anno il nuovo reggimento logistico della Brigata Sassari

In Sardegna nuova importante opportunità per i militari

“Entro l’anno, finalmente, si completerà la costituzione del Reggimento logistico della Brigata Sassari”.

Lo anticipa Salvatore Deidda, deputato sardo di Fratelli d’Italia, dopo che la sua risoluzione, in Commissione Difesa, è stata approvata all’unanimità.

“Aprire il Reggimento Logistico”, afferma Deidda, “vuol dire favorire il ritorno in Sardegna di tanti militari sardi con le loro famiglie o per esempio permettere a tanti sardi di non partire”.