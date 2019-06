Locali notturni in Sardegna, giovani iper sfruttati: “Il 90 per cento dei contratti non sono regolari”. L’inizio dell’estate è sempre un momento particolarmente delicato per diverse tipologie di lavoratori. Precari, stagionali, tirocinanti spesso cadono nella rete dello sfruttamento e vivono situazioni di illegalità, di ipersfruttamento e perfino di lavoro nero.“Ti hanno mai proposto un contratto di #tirocinio a tempo pieno, e però ti richiedono di avere già un anno di esperienza? Eravamo convinti che l’anno di esperienza pregresso potesse già equivalere al tirocinio, ma il mondo del lavoro odierno ci riserva sempre inquietanti sorprese e ci regala perle di furbizia come queste” Ti è mai capitato che ti chiedessero di parlare bene l’italiano, di avere i documenti in regola e non capire perché te lo chiedessero, per poi proporti una paga di 3,12€ a ora per 30 ore a settimana? Ti è mai capitato di chiederti perché debba essere necessariamente una donna a fare le pulizie? Ti è mai capitato non capire esattamente quale mansione potessero assegnarti? Ti è mai stato chiesto di servire un caffè mentre osservi che nessuno anneghi in acqua? Ti è mai capitato che per lavori di bassa manovalanza ti chiedessero già esperienza?

Fonte: Casteddu On Line