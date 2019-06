“Basta, entriamo. Non per provocazione, per necessità, per responsabilità”. Così dal profilo twitter, la Sea Watch 3 ha annunciato l’intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane. Nel post precedente, si rilanciano le parole della comandante Carola Rackete: “Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo La Sea Watch varca le acque territoriali italiane, la comandante: “Basta, entriamo” proviene da Casteddu On line.