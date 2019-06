Fiamme a Cagliari a Monte Claro e in viale Elmas, pomeriggio di paura. I volontari del Nos stanno intervenendo in questo momento nell’incendio in atto lungo la SS 130, viale Elmas nel comune di Cagliari. Un altro incendio si è sviluppato in zona Monte Claro nella zona della Cittadella della Salute, in azione anche i vigili del fuoco con il fumo visibile in molte zone della città.m

