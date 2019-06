Cagliari, far west sacchetti: l’immondezza davanti alla clinica invade via Loru

Cagliari, far west sacchetti: immondezza davanti alla clinica invade via Loru. Le situazioni sempre più paradossali dell’emergenza rifiuti a Cagliari: in via Loru strada occupata da tanti sacchetti di fronte alla nota clinica. Pierluigi Frau titolare della toiletteria Bau Miao denuncia: “Da tre giorni i rifiuti della clinica Sant’Antonio, stanno diventando una discarica a cielo aperto, qui in via Antioco Loru a Cagliari, perchè nessuno interviene?”.

