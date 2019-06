Cagliari, lavori improvvisi a Castello: “Costretta a tornare in aereo da Roma per spostare l’auto”

Si trovava a Roma da suo marito, “faccio la spola tra la Capitale e Cagliari per motivi personali e di lavoro” e sarebbe dovuta tornare nell’Isola solo tra qualche giorno. Invece, ieri, il cellulare di Maria Lucia Andria, 44enne cagliaritana residente a Castello, è squillato all’improvviso: “Un mio amico mi ha avvisata della comparsa dei cartelli di divieto di sosta per dei lavori proprio nella strada dove abito e dove avevo lasciato parcheggiata la mia Fiat 500, oggi e domani dalle nove alle diciotto. Mi sono scordata di lasciargli le chiavi, come faccio ogni volta, ma non potevo minimamente sapere che fosse possibile piazzare degli avvisi di cantieri con meno di ventiquattro ore di preavviso”. Così, è andata in tutta fretta all’aeroporto: “Ho trovato posto sul volo Alitalia, pagando settanta euro, e sono atterrata a Elmas ieri sera, in tempo per non farmi portare via l’auto dal carro attrezzi. Intanto, però, ho perso i soldi spesi per l’acquisto del volo di ritorno, previsto solo tra qualche giorno, della Ryanair”, afferma la Andria.

“Sono molto stupita, oggi hanno svolto i lavori ma, beffa aggiuntiva, nel lato opposto a quello dove era parcheggiata la mia automobile. A questo punto mi converrà spendere per avere uno stallo a pagamento da qualche parte, vista la situazione assurda dei parcheggi nel rione di Castello”.

