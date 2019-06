Omicidio sul Lago Omodeo: chiesti 18 anni di carcere per i due minorenni Il processo al Tribunale dei minori di Cagliari. I pm per un percorso rieducativo dei due giovani

Una condanna a diciotto anni di reclusione è stata richiesta dalla sostituta procuratrice Grazia Manganello e dalla procuratrice Anna Cau per i due minorenni, un giovane di Ghilarza ora maggiorenne e una giovane di Abbasanta, a processo al Tribunale dei minori di Cagliari per l’omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne ucciso a picconate sulle rive del lago Omodeo l’11 settembre scorso e il cui corpo venne ritrovato un mese dopo sotterrato nelle campagne tra Ghilarza e Aidomaggiore. La pena richiesta tiene conto dello “sconto” di 9 anni, per la scelta degli imputati di ricorrere al rito abbreviato.

Trattandosi di minori, le due magistrate hanno posto l’accento sulla necessità, che i due imputati possano avere un percorso rieducativo.

Nel pomeriggio gli interventi dei legali della difesa: l’avvocato Gianfranco Siuni per il giovane di Ghilarza e Giancarlo Frongia, per la giovane di Abbasanta.

La sentenza è prevista il 4 luglio prossimo.

Mercoledì, 26 giugno 2019

L'articolo Omicidio sul Lago Omodeo: chiesti 18 anni di carcere per i due minorenni sembra essere il primo su LinkOristano.it.