Sestu, getta una valanga di rifiuti sul marciapiede: “Caro ‘caddozzo’, ti ho fotografato”

Rifiuti gettati con nonchalance ai bordi di via Laconi a Sestu, una situazione che sarebbe diventata “abitudine” da tempo, stando alle denunce di vari residenti. L’ultimo caso oggi, “alle 10. Un signore è sceso da un camion e, dopo aver buttato molti sacchi della spazzatura per terra è risalito a bordo e se n’è andato”, racconta Simone C., 24enne sestese. Il ragazzo, però, ha avuto il tempo per scattare qualche fotografia all’incivile: “Ho girato le immagini al comandante dei Barracelli, spero vivamente che riescano a beccarlo e a fargli pagare una multa. Qui gira voce che siamo noi residenti a non fare mai la differenziata, ma non è vero, siamo i primi a voler vivere in una zona pulita”, spiega, contattato da Cagliari Online, l’autore della fotografia. “Non solo furgoni, spesso gli incivili arrivano semplicemente a bordo della propria automobile, dalla quale tirano fuori i rifiuti, e li lasciano proprio a poca distanza dalle nostre case, è una vergogna”.

