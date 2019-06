Lavori alla rete ferroviaria, bus sostitutivi

Sabato e domenica prossimi

Nel fine settimana, da sabato 29 a domenica 30 giugno, la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra Cagliari e Decimomannu per la sostituzione delle campata di un ponte.

I treni – comunica Rfi – saranno sostituiti con autobus, con eccezione del servizio fra Cagliari ed Elmas aeroporto. Inoltre, nelle fermate di Assemini Carmine e Assemini Santa Lucia non sarà effettuato il servizio viaggiatori.

I bus sostitutivi in partenza da Cagliari saranno anticipati di circa 20 minuti rispetto all’orario del treno corrispondente per garantire la partenza in orario dei convogli da Decimomannu, ad eccezione degli ultimi collegamenti della giornata.

Mercoledì, 26 giugno 2019

