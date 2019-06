Gremio dei contadini, il passaggio della bandiera

Il nuovo presidente Gianni Dessì entra in carica



Grande festa fino a tarda sera ieri, per il passaggio della bandiera da is oberaius majoris uscenti a is Oberaius Majoris entranti del gremio dei contadini di Oristano. Genesio Passiu ha lasciato il testimone a Giannì Dessì. Accompagnato da numerosi cavalieri a cavallo, donne con l’abito tradizionale, gioghi di buoi e tanti appassionati della giostra, Dessì, visibilmente emozionato, è diventato ufficialmente il nuovo presidente del sodalizio con l’ingresso della bandiera nella sua abitazione.

Gianni Dessì organizzerà la Sartiglia di domenica 23 febbraio 2020.

Il Gremio dei contadini ha anche ufficializzato il nome del presidente che organizzerà la giostra del 2021. L’importante compito spetterà a Nando Faedda, che sarà accompagnato dal vice Maurizio Casu.

Il trasferimento della bandiera a casa di Gianni Dessì ha chiuso i tre giorni di festeggiamenti dedicati a San Giovanni, iniziati domenica scorsa con il trasporto della stessa bandiera dalla casa del presidente uscente Genesio Passiu alla chiesa di San Giovanni dei fiori.