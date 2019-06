Piano Triennale delle arti: a Simaxis una grande festa per scoprire il territorio

Laboratori, foto, video, prodotti enogastronomici grazie all’Istituto Comprensivo di Simaxis – Villaurbana

Conclusione del progetto “Piano Triennale delle Arti”, con un grande evento che si terrà domani, dalle ore 18, nella piazza antistante il Centro Sociale in Largo Carlo Felice a Simaxis. Aperto a tutti coinvolgerà alunni, docenti e personale ata, famiglie, enti Locali e associazioni del territorio compreso nel bacino dell’Istituto Comprensivo di Simaxis – Villaurbana cui fanno capo i paesi oltre che di Simaxis e Villaurbana, anche di Ollastra, Siapiccia, Solarussa e Zerfaliu.

L’Istituto ha realizzato, durante il corso dell’anno, le azioni previste dal Piano, un progetto finanziato dal MIUR avente come finalità la valorizzazione delle tradizioni e delle tecniche di produzione artigianale e di enogastronomia locale attraverso percorsi di conoscenza e di esperienza diretta degli alunni.

Durante l’evento, attraverso dimostrazioni, laboratori, foto, video, realizzazione di prodotti enogastronomici si potrà scoprire il progetto nelle sue diverse componenti.

“Siamo fiduciosi”, commenta il dirigente scolastico Giuseppe Scarpa, “che siano in tanti ad accogliere questo nostro invito per un appuntamento che, oltre a rappresentare i manufatti e i lavori emersi dal progetto, costituisce la prima grande occasione in cui saranno presenti tutte le sedi dell’Istituto e rappresentate tutte le comunità locali che ne fanno parte. Una straordinaria occasione di conoscenza reciproca e scambio di esperienze, unica nel suo genere.”

In particolare lo scopo del progetto è stato quello di interagire con gli Enti, le famiglie e altri soggetti del territorio capaci di testimoniare con le loro attività laboratoriale il patrimonio culturale tradizionale (enogastronomia, manufatti, prodotti artigianali…) e coinvolgere gli alunni trasformandoli da spettatori passivi ad attori consapevoli della cultura del loro territorio.