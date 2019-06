Maxi incendio a Tortolì, fiamme nella zona industriale e nube nera sulla città

Grande incendio a Tortolì, fiamme nella zona industriale, in un capannone pieno di materiale edile. Il rogo, scoppiato per cause ancora da accertare, è ben visibile anche da chi si trova a svariati chilometri di distanza, anche e soprattutto per via della mega nube nera che sta avvolgendo gran parte del cento ogliastrino. In azione da un’ora i Vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento sarebbero rese più complicate del previsto a causa del grande caldo.

