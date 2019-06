Incendio in zona industriale di Tortolì

(ANSA) - NUORO, 26 GIU - Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 10.30 nella zona industriale di Tortolì.

Le fiamme alimentate, da un forte vento di libeccio, hanno avvolto un capannone di materiali edili di circa 700 metri quadri. Ancora non si conoscono le cause del rogo che sta distruggendo la struttura, ma all'interno non ci sarebbe nessun ferito.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì, con gli uomini del Corpo Forestale che stanno cercando di contenere le fiamme. Sul posta anche i carabinieri della stazione di Tortolì e della Compagnia di Lanusei. (ANSA).