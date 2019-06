Le fontanelle del Poetto di Cagliari? Possono essere utilizzate per bere, come viene spiegato, in inglese, nei cartelli posizionati proprio sotto i rubinetti. Un invito ai cagliaritani, in primis, ma anche ai turisti. Un divieto bilingue: “Vietato pulirsi dalla sabbia in questa fontanella, grazie”. E il logo in alto a sinistra è quello del Comune di Cagliari. Il motivo? Si può solo ipotizzare, visto che non viene spiegato. Forse gli scarichi rischiano di intasarsi di sabbia, o forse si tratta di un invito ad utilizzare le docce pubbliche presenti in varie porzioni di spiaggia. Un fatto è certo: tutte le fontanelle dalla Prima fermata al confine quartese devono essere utilizzate, principalmente, per dissetarsi e non per pulirsi. Le foto, pubblicate anche nel gruppo Facebook “Poetto”, hanno già acceso il dibattito tra i tanti frequentatori del lungomare: c’è chi approva il divieto e chi, invece, lo vede come una seccatura.

L'articolo Cagliari, la nuova regola: vietato lavarsi i piedi nelle fontanelle del Poetto proviene da Casteddu On line.