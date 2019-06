Cagliari, cresce l’allarme per il feticista dei piedi: “Tante donne importunate e sotto choc”

Non ha fatto in tempo a diramare l’allarme – pubblicato ieri sera in esclusiva da Casteddu Online – che il suo cellulare ha iniziato a trillare: “Messaggi sms, vocal WhatsApp e chat Facebook contenenti storie di incontri, purtroppo molto ravvicinati, con il feticista dei piedi che, da almeno due anni, imperversa tra San Benedetto e piazza Garibaldi”. Gianfranco Piscitelli, avvocato e presidente della onlus Penelope, ha letto decine di segnalazioni dopo aver denunciato quanto avvenuto, ieri, a una ragazza in via Paoli: “L’uomo ha tentato di entrare nel portone dietro una ragazza di 20 anni che, poiché lo ha riconosciuto dopo tre anni perché gli era già successo, gli ha spinto il portone in faccia urlando”. Quello vissuto dalla giovane sarebbe, purtroppo, solo l’ultimo di una lunga scia di tentativi, da parte di un uomo “di circa 30 anni, alto circa un metro e settantacinque, capelli cortissimi neri, poca barba nera rasa, sopracciglia molto folte nere, italiano con accento sardo, una borsa a tracolla in diagonale sul petto, t-shirt bianca, pantaloni lunghi” di poter vedere da vicino “e misurare” i piedi delle donne. Tra le “prede” dell’uomo sono rientrate donne di tutte le età e di tutte le professioni: “Commercianti, avvocatesse, studentesse”, spiega Piscitelli.

“C’è chi mi ha scritto di essere stata seguita sin dentro il portone di casa e di essersi salvata o perchè ha detto che stava per scendere il proprio marito o perchè il cane si è messo ad abbaiare e chi, solo al ricordare quei momenti, è scoppiata in lacrime mentre altre donne mi hanno confidato di essere rimaste traumatizzate, dopo averlo incontrato, per diverse settimane”. Piscitelli offre anche una descrizione più completa del trentenne: “Dentro lo zaino a tracolla ha un block notes, una penna e un centimetro che tira sempre fuori per le misurazioni dei piedi, ma non sappiamo cos’altro nasconda dentro, potrebbe anche essere armato. Si tratta chiaramente di un soggetto che soffre di alcuni disturbi di personalità e sessuali”, afferma Piscitelli, che è anche un esperto criminologo, “e utilizza sempre la solita scusa, quella di essere uno studente di Scienze Motorie che deve finire una tesi incentrata sui piedi. È vero che non ha mai fatto male a nessuno”, nota l’avvocato, “ma comunque dev’essere fermato e sottoposto a delle visite mediche, in modo da appurare il suo livello di pericolosità. Nei prossimi giorni depositerò una denuncia circostanziata per quanto è successo alla ragazza di vent’anni, ieri, in via Paoli”.

L'articolo Cagliari, cresce l’allarme per il feticista dei piedi: “Tante donne importunate e sotto choc” proviene da Casteddu On line.