Cagliari, movida e spazzatura in piazza Yenne: sacchetti abbandonati accanto ai tavolini

Senza sosta l’emergenza rifiuti in città, partita dopo il via al porta a porta e la scomparsa dei cassonetti. Oggi il problema è esploso in piazza Yenne. Le buste della spazzatura non sono state ritirate e sono lasciate in bella vista in uno dei punti del capoluogo maggiormente frequentati dai turisti. Furibondi i gestori dei locali.

