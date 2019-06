Terralba: al via da oggi i festeggiamenti del patrono Da questa sera a domenica un ricco calendario di eventi religiosi e civili per San Pietro Apostolo

A Terralba al via i festeggiamenti per il patrono del paese. Da questa sera fino al 30 giugno, il Comitato dei cinquantenni del 1969, il Comune e la Pro Loco di Terralba e la Parrocchia di San Pietro Apostolo organizzano i festeggiamenti religiosi e civili della festa in onore di San Pietro Apostolo.

Da questa sera fino a giovedì 27, alle ore 18, sarà celebrata la Santa messa e cantati i vespri. Per venerdì 28, in programma la messa solenne presieduta dal Vescovo di Lanusei Monsignor Antioco Piseddu. A seguire la processione che da Piazza Cattedrale attraverserà Via Porcella, Via Neapolis, Via Manzoni, Via Trudu, Via sa Ussedda, Via Sulis, Via Baccelli, Via Cristoforo Colombo e Via Marceddì per tornare in Piazza Cattedrale. Sarà accompagnata dal Gruppo folk Pro Loco Terralba, Gruppo folk Santa Maria di Guspini, Gruppo folk Arcidanese, Gruppo folk San Ciriaco Terralba e da Vincenzo Cannova e le sue launeddas.

Sabato in programma la Santa messa alle 8. Alle 10 la messa solenne presieduta da Don Giovanni Battista Madau, parroco di San Pietro Apostolo, e la partecipazione del comitato Sa Leva ’69. La messa verrà riproposta anche alle 18.

Non solo riti religiosi, ma anche grandi festeggiamenti civili. Si inizierà giovedì prossimo con l’esibizioni delle scuole di ballo in piazza Caduti sul Lavoro. Dalle ore 21 si esibiranno Arika Dance, Amelie Dance, The Power of Dance, Simply Dance, Asd danza 2000 Marrubbiu e il Centro Culturale “Sahara”. Presenta Gloria Sanna, della scuola di danza La Bayadère circolo CR Arborea.

Venerdì 28, alle 22, lo spettacolo musicale Dance Music in Piazza Cattedrale. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico a cura di Gianni Spanu, nel campo parrocchiale di Viale Sardegna.

Vitella arrosto e birra a fiumi previste per sabato 29, alle 19 in Piazza Caduti sul lavoro. Alle 21 il concerto di Dodi Battaglia, e alle 23 il DJ Set dello Zoo di 105 Pippo Palmieri.

Spettacolo di musica etnica previsto per domenica 30, a cura del Duas Karas, in Piazza Caduti sul Lavoro. In programma anche l’esibizione di Antonio Mezzancella vincitore della scorsa edizioni di Tale e Quale Show, in onda su Rai 1.

La settimana seguente, sabato 6 luglio, ci sarà l’estrazione della lotteria alle ore 19, in Piazza Kennedy.