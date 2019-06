A Mogorella torna la Sagra della Pecora

Appuntamento per sabato

A Mogorella torna il tradizionale appuntamento con la Sagra della Pecora, ormai alla sua 29esima edizione. Organizzata dal Comitato Sa Leva 72, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco del paese, si terrà sabato 29 giugno.

Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini e ai ragazzi, con gli scivoli gonfiabili, il calcio balilla e un giocoliere.

Dalle 20.30 si potrà entrare nel vivo della festa, con il menù previsto per la cena che comprende la pecora in “cappotto” con contorno di patate, pane fatto in casa, formaggio, vino e dolci locali. Il prezzo è di 5 euro per i bambini e 10 euro per gli adulti.

Alle 22 e 30 intrattenimento culturale a cura del gruppo etnico Tres Passos.