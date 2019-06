Il futuro dei piccoli comuni e dei comuni montani in una tavola rotonda a Milis

“Piccoli comuni e comuni montani: necessario un piano straordinario per il rilancio delle piccole comunità”. Questo è il tema della tavola rotonda prevista a Milis sabato 29 giugno alle 10, nei locali del Palazzo Boyl. A organizzarla è il consigliere regionale e vice presidente della “I Commissione” del Consiglio Regionale della Sardegna, Diego Loi, vista la necessità di affrontare aspetti e problematiche delle piccole comunità e in particolar modo dei comuni montani.

Dal punto di vista logistico, amministrativo e organizzativo i comuni montani soffrono infatti delle distanze dai centri politico-gestionali dei territori. Creare dei momenti di confronto diventa quindi fondamentale per il futuro di queste comunità ed è importante che, oltre ai politici e agli amministratori locali, ci siano anche i rappresentanti dei principali enti di riferimento: ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) e UNCEM (Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani).

L’obiettivo è quello di individuare delle proposte da porre all’attenzione dell’agenda politica dei prossimi anni, per una concreta riforma degli Enti Locali.

“Questo incontro”, afferma il consigliere Diego Loi, “è l’occasione per riflettere sulle problematiche principali che le nostre realtà comunali continuano a vivere; per ragionare su possibili strumenti da attivare per combattere l’isolamento. Tra questi potrebbero esserci interventi in grado di offrire servizi di residenzialità

ai nostri cittadini”.

E continua “Riforma della Regione e riforma del sistema delle Autonomie Locali devono andare di pari passo: questo è uno degli elementi basilari per contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle nostre comunità montane,

in Sardegna”.

All’evento interverranno il sindaco di Milis Sergio Vacca, il sindaco di Villamassargia Debora Porrà, il sindaco di Ilbono Andrea Piroddi, il sindaco di Fonni Daniela Falconi, il Presidente “I Commissione” Consiglio Regionale della Sardegna Pierluigi Saiu, il Presidente ANCI Sardegna e sindaco di Bortigiadas Emiliano Deiana e il Presidente nazionale UNCEM Marco Bussone.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Quirico Sanna.

