Sembrerebbe una foto scattata per una pubblicità contro l’abbandono degli animali soprattutto nella stagione estiva. E invece è la testimonianza di chi la vacanza la trascorre con il proprio amico a quattro zampe e lo porta con sè, in moto, a bordo di un sidecar, scattata in Ogliastra.

La bellissima foto che parla più di mille parole è stata pubblicata su facebook nei giorni scorsi da Simone Sarritzu e condivisa da centinaia di persone. Perché è questa l’immagine che si vorrebbe sempre vedere. Altrimenti che vacanza sarebbe?

L'articolo In vacanza in Sardegna in moto con il cane sul sidecar: un esempio da emulare proviene da Casteddu On line.