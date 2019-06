Volantini e calunnie contro l’ex sindaco, Locci: “La macchina del fango si è messa in moto”

Volantini al veleno fatti circolare oggi a Monserrato contro l’ex sindaco. Sale la tensione in vista del ballottaggio di domenica. Tomaso Locci posta nella propria pagina facebook la foto del manifesto: “La macchina del fango si è nuovamente messa in moto”, scrive, “questo il volantino anonimo che sta circolando per le strade di Monserrato. Siamo alle solite. La mia personale integrità morale non può essere messa in dubbio da anonimi facinorosi mossi da astio di natura politica. La buona politica deve unire non dividere. Ci auguriamo che gli organi preposti possano individuare gli autori di tale ignobile gesto”.

