Maxi depuratore a Bosa per salvaguardare il litorale della Planargia

Tratterà anche gli scarichi di Tresnuraghes e Magomadas

Un maxi investimento di oltre 6 milioni di euro che rivoluzionerà il sistema di raccolta e trattamento dei reflui non solo a Bosa, ma anche nella fascia costiera e nei centri vicini: dalla Regione è arrivato il via libera alla valutazione d’impatto ambientale per il nuovo depuratore consortile e i collettori fognari finanziati tramite i fondi Cipe destinati a opere strategiche nel settore fognario-depurativo. Addio, quindi, ai vecchi impianti e alle fosse settiche per uno dei litorali più importanti dell’intera Isola con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.

L’iter. Il via libera della Giunta regionale è arrivato su proposta dell’assessorato all’Ambiente. I progetti definitivi passano ora all’Ente di Governo d’Ambito “Egas”. Successivamente saranno completate le pratiche espropriative e le varianti urbanistiche da parte dei Comuni interessati: Bosa, Tresnuraghes e Magomadas. I cantieri inizieranno nel 2020.

Impianto all’avanguardia. Gli interventi programmati prevedono l’ampliamento dell’attuale depuratore di Bosa e l’adeguamento funzionale che consentiranno di far fronte a maggiori carichi dovuti all’aumento della popolazione e alle variazioni stagionali. Sarà rivoluzionata l’intera filiera di trattamento mediante la progressiva dismissione dell’impianto esistente e la realizzazione delle opere civili ed impiantistiche previste nel progetto. Il nuovo depuratore sarà gestito tramite tecnologie avanzate di telecontrollo per massimizzare le prestazioni depurative e minimizzare l’impatto ambientale. L’acqua adeguatamente depurata potrà essere riutilizzata a fini irrigui.

Nuovi collettori fognari. Assieme all’appalto del depuratore, con un ulteriore investimento di quasi quattro milioni di euro Abbanoa ha affidato anche i lavori per realizzare i nuovi collettori fognari che collegheranno le borgate marine fino a Porto Alabe e i Comuni di Tresnuraghes e Magomadas. Sono previste diverse stazioni di sollevamento, vasche di raccolta e rilancio tutti dotati di sistema di telecontrollo.

Martedì, 25 giugno 2019

L'articolo Maxi depuratore a Bosa per salvaguardare il litorale della Planargia sembra essere il primo su LinkOristano.it.