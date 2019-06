La suggestiva area del tempio sotterraneo per un concerto di Dromos Quest’anno a Morgongiori il festival musicale si separa dalla Sagra delle Lorighittas

Sarà l’area archeologica del tempio sotterraneo dell’acqua, nel parco del Monte Arci, a ospitare l’appuntamento Dromos di Morgongiori. La suggestiva località di Scaba ‘e Cresia è conosciuta a molti grazie al programma televisivo “Freedom – Oltre il Confine” condotto da Roberto Giacbbo, che è andato in onda con una puntata dedicata al sito archeologico, lo scorso gennaio su rete 4.

Quest’anno, quindi, il concerto non sarà più nella piazza principale del paese, come da tradizione, in occasione della sagra delle Lorighittas.

Domenica 4 agosto, si incontreranno due antiche tradizioni vocali. Dalle 19.30, gli Huun-Huur-Tu, con le loro musiche e canti di Tuva, nel cuore dell’Asia, e i Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, da quarant’anni ambasciatori del canto tradizionale sardo, riconosciuto dall’UNESCO tra i Patrimoni orali e immateriali dell’umanità.

Martedì, 25 maggio 2019

